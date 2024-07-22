Шкафчик Коби Брайанта в «Стейплс-центр» может быть продан за $ 1,5 млн

Шкафчик, который Коби Брайант использовал в раздевалке «Стейплс-центр» с 2003 по 2016 год, будет выставлен на знаменитом аукционе Sotheby's, об этом сообщает издание The Sporting Tribune.

Сообщается, что Брайант пользовался этим шкафчиком во время финалов НБА в 2004, 2008, 2009 и 2010 годах, а также во время Матчей всех звёзд НБА в 2004 и 2011 годах.

Он также использовался в те дни, когда Брайант набрал 62 очка за три четверти в матче с «Даллас Маверикс» 20 декабря 2005 года, а также рекордное 81 очко в матче с «Торонто Рэпторс» 22 января 2006 года и знаменательные 60 очков в матче с «Ютой Джаз» 13 апреля 2016 года.

По данным Sotheby's, предмет был обнаружен в 2018 году во время реконструкции «Стейплс-центр», когда вся раздевалка «Лос-Анджелес Лейкерс» должна была просто быть выброшена на свалку. Бдительный рабочий понял значимость шкафчика Коби и уберёг его от утилизации. После многих лет хранения этот рабочий частным образом продал шкафчик американскому коллекционеру. Ранее этот коллекционер уже владел оригинальной табличкой с именем Коби и после покупки шкафчика воссоединил эти два предмета.

Шкафчик Брайанта будет продан на аукционе Sotheby's 31 июля, его оценочная стоимость составляет около $ 1,5 млн. Часть вырученных средств пойдёт в молодёжный фонд «Лос-Анджелес Лейкерс».