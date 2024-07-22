Видео: Майкл Джордан наслаждается исполнением трека Sirius, под который выходил на игры

Легендарный игрок «Чикаго Буллз» и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан был приятно удивлён во время обеда в ресторане.

Некий саксофонист решил обрадовать Его Воздушество, исполнив культовую композицию Sirius группы The Alan Parsons Project, под которую Джордан и его товарищи по команде выходили на матчи.

Напомним, в среднем за игру за всю свою 15-летнюю карьеру в лиге Майкл Джордан набирал 30,1 очка, делал 5,3 передачи, а также отдавал 6,2 подбора. Многими экспертами и игроками признаётся величайшим баскетболистом в истории. Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шесть раз признавался MVP финала НБА и пять раз — регулярного сезона НБА. Также Майкл дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.