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Гилберт Аренас ксенофобски высказался в адрес сборной Южного Судана

Гилберт Аренас ксенофобски высказался в адрес сборной Южного Судана
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42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас допустил ксенофобские высказывания в адрес сборной Южного Судана, едва не обыгравшей в товарищеском матче сборную США.

«Парни чуть не проиграли каким-то африканцам. Мы чуть не проиграли, и Королю пришлось нас спасать. Я знаю, что хейтеры Леброна в ярости. Мы чуть не проиграли племени «Ахи-Ахи», это безумие», — сказал Аренас, комментируя итоги матча.

Затем Аренас назвал Джоэла Эмбиида, родившегося в Камеруне, кузеном баскетболистов команды Южного Судана.

«Чуваки, Эмбиид там, черт возьми, сдаёт игру, он сдаёт игру ради своих кузенов и всего такого. Мы не должны им проигрывать. Да ладно! Мы не должны проигрывать команде, у них даже обуви нет! Они получают обувь из Америки, нам приходится отправлять им обувь. Мы проигрываем тем, кто бросает по корзинам для персиков, в грязи, босиком», — сказал он.

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