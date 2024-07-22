Источник: Томас Эртель покинет «Зенит»

35-летний французский разыгрывающий Томас Эртель покинет петербургский клуб «Зенит». Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

По информации канала, по контракту Эртеля была опция, по которому любая из сторона могла расторгнуть соглашение. Именно руководство клуба воспользовались ею. В какую именно команду перейдёт Эртель — не сообщается.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Томас принял участие в 42 играх. В среднем за матч он находился на площадке 25 минут и 10 секунд, а также набирал 13,8 очка, делал 2,4 подбора, отдавал 7,5 передачи и совершал 2,5 потери. Является серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 года, которые проходили в Токио, Японии. На протяжении карьеры выступал за такие клубы, как АСВЕЛ, «Баскония», «Мадрид» и другие.