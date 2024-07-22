Патрик Миллз: «Сан-Антонио» — хорошее место для развития Вембаньямы

Бывший защитник «Сан-Антонио Спёрс» Патрик Миллз считает, что Виктор Вембаньяма принесет «Спёрс» новую эру процветания, поскольку первый номер драфта 2023 года оправдал высокие ожидания и провёл один из лучших для новичков НБА сезонов.

«Кажется, «Сан-Антонио» для него — это хорошее место для карьерного роста. Можно только представить, сколько кропотливой работы будет проделано над ним на площадке, чтобы он мог развивать свою игру так, как может.

Он станет ещё одним игроком, за развитием которого будет интересно наблюдать, за тем, как будет развиваться его игра, и, надеюсь, благодаря ему на растяжках будет висеть больше баннеров франшизы», — сказал Миллз, выигравший титул со «шпорами» в 2014 году.

«Оглядываясь на тот год, понимая, что с тех пор прошло почти 10 лет, мы ждём от него ещё одного титула для клуба», — добавил он.

12 подборов Вембаньямы не помогли 21 июля сборной Франции победить команду Австралии, за которую выступает Миллз. Победу со счётом 83:82 одержали австралийские баскетболисты. Именно Миллз стал самым результативным игроком матча. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.