Энтони объяснил, почему не присоединился к «Майами», когда там играл Леброн, Уэйд и Бош

Экс-баскетболист НБА Кармело Энтони объяснил, почему не присоединился к «Майами Хит», когда за клуб выступали Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

«Мы с Броном реально хотели играть вместе. Считали, что каким-то чудным образом появится шанс и мы им воспользуемся. У нас просто не было предположений и планов насчёт клуба, за который нам удалось бы играть. Затем всё стало серьёзнее. Примерно после 2008 года предполагалось, что сначала Бош и Уэйд уйдут в какой-то клуба, а за ними подтянемся и мы с Леброном. Повторюсь, у нас не было представлений, где играть. Нашей мечтой был Нью-Йорк или Чикаго», — приводит слова Кармело портал Clutch Points.

Ранее Тейтум ответил, кто победит в игре один на один, он или праймовый Кармело Энтони.