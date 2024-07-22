Рики Рубио назвал ложью сообщения о возвращении в «Ховентуд»

Рики Рубио назвал откровенной ложью последнюю информацию о его согласии играть за клуб «Ховентуд» из Бадалоны, за который он выступал в начале своей карьеры.

Накануне репортёр EFE Жорди Валле Симо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил новость о переходе игрока в «Ховентуд». 33-летний разыгрывающий отреагировал на этот пост фотографией мужчины, выступающего на трибуне, а в тени виден нос, похожий на нос Пиноккио, что указывает на ложь.

«Какой насыщенный день ты мне устроил, Жорди. Надеюсь, в следующий раз ты скажешь правду», — написал Рубио.

Mundo Deportivo со ссылкой на EFE сообщает, что Рубио всё ещё не определился со своим следующим клубом и что ему нужно больше времени для принятия решения.

Контракт Рубио с БК «Барселона» истёк 30 июня, и клуб не активировал опцию о «Праве на первый отказ». Таким образом, любая команда может вести переговоры с Рубио без дополнительных бюрократических препон.

Вернувшись в Евролигу в прошлом сезоне, Рубио в среднем набирал 4,7 очка, 3,2 подбора и 4,3 передачи за игру.