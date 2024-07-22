Один из братьев Янниса Адетокунбо пропустит Олимпийские игры — 2024

Тяжёлый форвард «Панатинаикоса» и член национальной команды Греции Костас Адетокунбо будет вынужден пропустить предстоящие летние Олимпийские игры в Париже из-за травмы колена. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно информации портала, 26-летний Адетокунбо не успеет полноценно восстановить своё здоровье к началу Олимпиады. Поэтому было принято решение о его отстранении. Имя игрока, который заменит Костаса, не сообщается.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги Костас принял участие в 31 игре. В среднем за матч он находился на площадке семь минут, а также набирал 2,6 очка, делал 1,7 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Ранее стало известно, что Костас Адетокунбо оказался 13-м игроком в истории, который стал чемпионом НБА и Евролиги.