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Сербия уверенно обыграла Грецию в товарищеском матче в преддверии ОИ-2024

Сегодня, 22 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами Сербии и Греции. Встреча завершилась победой Сербии со счётом 94:72 (26:21, 22:18, 24:19, 22:14). Матч проходил в Белграде.

Ранее в товарищеских встречах в преддверии Олимпийских игр — 2024 национальная команда Сербии победила Францию и уступила Австралии и США. Греция ранее обыграла Пуэрто-Рико.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, сборная США победила французов.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 10 августа. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Сербия попала на Олимпиаду, заняв второе место на чемпионате мира 2023 года. Греция завоевала путёвку во Францию, выиграв отборочный олимпийский турнир в Пирее.