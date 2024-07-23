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20 очков Леброна помогли сборной США победить команду Германии в товарищеской игре

20 очков Леброна помогли сборной США победить команду Германии в товарищеской игре
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22 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Германии. Игра завершилась со счётом 92:88 (29:19, 19:22, 20:30, 24:17) в пользу американских баскетболистов. Таким образом, сборная США завершила стадию товарищеских матчей без единого поражения.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
22 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
92 : 88
Германия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Поттер, Гэллоуэй, Хэйс
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры Леброну удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов, а также отдать четыре передачи. На площадке Джеймс находился 18 минут.

Самым результативным игроком немецкой сборной стал атакующий защитник Франц Вагнер. За время встречи Франц набрал 18 очков, а также сделал семь подборов. Его товарищ по команде центровой Даниэль Тайс набрал 13 очков и сделал семь подборов.

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