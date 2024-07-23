20 очков Леброна помогли сборной США победить команду Германии в товарищеской игре

22 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Германии. Игра завершилась со счётом 92:88 (29:19, 19:22, 20:30, 24:17) в пользу американских баскетболистов. Таким образом, сборная США завершила стадию товарищеских матчей без единого поражения.
Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры Леброну удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов, а также отдать четыре передачи. На площадке Джеймс находился 18 минут.
Самым результативным игроком немецкой сборной стал атакующий защитник Франц Вагнер. За время встречи Франц набрал 18 очков, а также сделал семь подборов. Его товарищ по команде центровой Даниэль Тайс набрал 13 очков и сделал семь подборов.
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