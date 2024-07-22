Ривз: Бронни — сын Леброна, поэтому люди будут ожидать от него выдающихся результатов

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался в адрес своего товарища по команде Бронни Джеймса.

«Я рад играть с ним рядом. Но Бронни всегда будет иметь плохую репутацию по разным причинам. Он сын Леброна, поэтому люди будут ожидать от него выдающихся результатов. Нужно просто дать ребёнку освоиться и быть самим собой. Знаете, нельзя устанавливать золотой стандарт для бронзовых стандартов. Трудно соответствовать кому-либо, в любом виде спорта. Так что если ему понадобится моя помощь, то с радостью подставлю Бронни своё плечо. Но не знаю, слушал бы я Остина Ривза, если бы моим отцом был Леброн Джеймс. А в остальном всё круто, но могу дождаться начала сезона, чтобы узнать его поближе», — приводит слова Ривза портал Fadeaway World.