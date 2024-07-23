Александар Везенков отчислен из «Рэпторс», он может подписать контракт с «Олимпиакосом»

«Торонто Рэпторс» включил болгарского тяжёлого форварда Александара Везенкова в список отказов. Теперь он сможет свободно подписать контракт с «Олимпиакосом», с которым, как сообщается, он заключил выгодный в финансовом плане долгосрочный контракт.

Как сообщает Basketnews со ссылкой на репортёра Spotrac Кита Смита, Везенков отказался от требований по своей зарплате в НБА в сезоне-2024/2025 в размере $ 6 658 536, чтобы ускорить переход в другую команду.

Бывший MVP Евролиги в составе «Сакраменто Кингз» в сезоне-2023/2024 в среднем набирал 5,4 очка и 2,3 подбора за матч. В это межсезонье Везенков был продан в «Рэпторс».

Сообщается, что Везенков уже заключил пятилетнее соглашение с «Олимпиакосом» на сумму € 17 млн. Единственным препятствием, отделяющим его от возвращения в Евролигу, был контракт с «Рэпторс».