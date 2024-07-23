Скип Бэйлесс: Леброн — король товарищеских матчей

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс высказался в адрес члена национальной команды США Леброна Джеймса после победы американцев над сборной Германии в товарищеской игре.

«Леброн — король товарищеских матчей», — написал Скип на своей странице в социальных сетях.

Напомним, игра закончилась со счётом 92:88 (29:19, 19:22, 20:30, 24:17) в пользу американских баскетболистов. Таким образом, сборная США завершила стадию товарищеских матчей без единого поражения. Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры Леброну удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов, а также отдать четыре передачи. На площадке Джеймс находился 18 минут.