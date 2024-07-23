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Леброн превзошёл всю сборную Германии по набранным очкам на последних минутах матча

Леброн превзошёл всю сборную Германии по набранным очкам на последних минутах матча
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Лидер сборной США Леброн Джеймс на заключительном отрезке товарищеского матча с национальной командой Германии превзошёл весь коллектив соперников по набранным очкам. Так, за четыре минуты 20 секунд до конца четвёртой четверти Джеймс набрал 11 очков, что на три больше, чем у всей сборной Германии за это время.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
22 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
92 : 88
Германия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Поттер, Гэллоуэй, Хэйс
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст

Напомним, американцы победили со счётом 92:88. Леброн в итоге стал самым результативным игроком встречи. В ходе игры Джеймсу удалось набрать 20 очков, а также сделать шесть подборов и отдать четыре результативные передачи. В составе немцев самым результативным был атакующий защитник Франц Вагнер, набравший 18 очков. Кроме того, на его счету семь подборов и четыре результативные передачи.

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