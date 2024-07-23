Леброн превзошёл всю сборную Германии по набранным очкам на последних минутах матча

Лидер сборной США Леброн Джеймс на заключительном отрезке товарищеского матча с национальной командой Германии превзошёл весь коллектив соперников по набранным очкам. Так, за четыре минуты 20 секунд до конца четвёртой четверти Джеймс набрал 11 очков, что на три больше, чем у всей сборной Германии за это время.

Напомним, американцы победили со счётом 92:88. Леброн в итоге стал самым результативным игроком встречи. В ходе игры Джеймсу удалось набрать 20 очков, а также сделать шесть подборов и отдать четыре результативные передачи. В составе немцев самым результативным был атакующий защитник Франц Вагнер, набравший 18 очков. Кроме того, на его счету семь подборов и четыре результативные передачи.

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