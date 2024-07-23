Стефен Карри ответил, в каком случае сборную США никто не победит на Олимпиаде в Париже

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри ответил на вопрос по поводу выступления команды в товарищеских матчах в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Национальная команда США в общей сложности провела пять товарищеских встреч, одержав победы в каждой из них.

«Очевидно, что Леброн Джеймс взял роль лидера в четвёртой четверти, что дало нам огромный импульс. А вообще мы ещё не показали свою лучшую атакующую игру. Если мы будем концентрироваться на игре в обороне и на подборе, никто нас не сможет победить. Именно за счёт этого мы и возвращались в последних двух играх», — сказал Карри в интервью пресс-службе НБА.

Сборная США на Играх в Париже сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

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