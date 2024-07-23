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Главный тренер сборной Германии высказался о Леброне после поражения команды в матче с США

Главный тренер сборной Германии высказался о Леброне после поражения команды в матче с США
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Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт дал комментарий по поводу товарищеского матча с национальной командой США. Встреча закончилась со счётом 92:88 в пользу американцев.

«В первой четверти они шли за нами по пятам. У нас была тяжёлая первая четверть. В третьей четверти мы показали свой лучший баскетбол. Мы играли в хорошем темпе. Но затем некто по имени Леброн Джеймс показал хорошую игру в концовке», — сказал Херберт на пресс-конференции.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Немцы на Играх в Париже будут в группе с Японией, Францией и Бразилией. Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа.

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