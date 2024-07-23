Товарищеский матч, ОИ-2024: Испания — Пуэрто-Рико, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 23 июля, состоится товарищеский матч, в рамках которого сыграют сборные Испании и Пуэрто-Рико. Обе национальное команды продолжают подготовку к Олимпийским играм в Париже. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

В России прямую трансляцию матча между Испанией и Пуэрто-Рико покажет специальный спортивный портал AANBA.ru.

Напомним, испанцы на Играх в Париже сыграют в одной группе со сборными Канады, Австралии и Греции. Пуэрториканцы оказались в одной группе с командами Южного Судана, Сербии и США.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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