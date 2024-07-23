27-летний форвард Даниэль Утоми стал игроком «Астаны»

«Астана» объявила о переходе форварда Даниэля Утоми. Игроку 27 лет. В прошлом сезоне он выступал в греческом клубе «Колоссос». В среднем за матч Утоми набирал 7,9 очка и совершал 3,5 подбора.

У баскетболиста два гражданства: нигерийское и американское. Представляет сборную Нигерии.

Даниэль выступал в первом дивизионе американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Новичок «Астаны» играл за команду Университета Южной Калифорнии, где в среднем за встречу он набирал 8,2 очка и совершал 3,8 подбора.

Ранее «Астана» объявил о продлении контракта с 25-летним американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном, который выступает за клуб с ноября 2022 года.

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