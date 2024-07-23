Эксперт ответил, как играла бы нынешняя сборная США, если бы в составе был Майкл Джордан

Известный американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс высказался о недавнем товарищеском матче сборной США с национальной командой Германии. Американцы победили со счётом 92:88, а лёгкой форвард и лидер команды Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 20 очков, а также сделал шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

«Если бы в составе сборной США был Майкл Джордан в расцвете сил, команда побеждала бы с разницей в среднем 15,5 очка», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

На Олимпийских играх в Париже сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам: