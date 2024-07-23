БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ответил, как играла бы нынешняя сборная США, если бы в составе был Майкл Джордан

Эксперт ответил, как играла бы нынешняя сборная США, если бы в составе был Майкл Джордан
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс высказался о недавнем товарищеском матче сборной США с национальной командой Германии. Американцы победили со счётом 92:88, а лёгкой форвард и лидер команды Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 20 очков, а также сделал шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
22 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
92 : 88
Германия
США: Джеймс - 20, Эмбиид - 15, Карри - 13, Эдвардс - 11, Холидэй - 10, Дэвис - 10, Тейтум - 4, Адебайо - 4, Букер - 3, Уайт - 2
Германия: Вагнер - 18, Обст - 17, Тайс - 13, Шрёдер - 13, Вагнер - 12, Фойгтман - 5, Тиман - 5, Ло - 3, Бонга - 2, Уэйлер-Бэбб

«Если бы в составе сборной США был Майкл Джордан в расцвете сил, команда побеждала бы с разницей в среднем 15,5 очка», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

На Олимпийских играх в Париже сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Материалы по теме
Почему Леброн Джеймс заслужил быть лицом Америки на Олимпийских играх
Почему Леброн Джеймс заслужил быть лицом Америки на Олимпийских играх

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android