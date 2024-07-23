28-летний американец Джейкинан Гант стал игроком «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» объявил о переходе 28-летнего американского тяжёлого форварда Джейкинана Ганта. Как информирует пресс-служба команды, стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/2025.

В прошедшем сезоне Гант представлял «Хаппоэль из Беэр-Шевы. В 30 матчах в составе израильской команды Джейкинан в среднем набирал 15,7 очков (53,1% двухочковые, 37% трехочковые), совершал шесть подборов, 1,3 блокша, а также отдавал 1,2 передачи.

«Нижний Новгород» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял шестое место в группе Б по итогам второго этапа регулярного чемпионата и в плей-офф не пробился.

Ранее «Астана» объявила о переходе форварда Даниэля Утоми.

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