Леброн Джеймс ответил критикам своего сына Бронни

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал критику, с которой сталкивается его сын Бронни после перехода в калифорнийскую команду. Бронни был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года под 55-м номером.

«Бронни всего 19 лет, так что ему ещё есть куда расти. Ему ещё многому предстоит научиться, но самое главное, что он продолжает работать над своей игрой. Так что лучшее впереди — ведь он неустанно работает и прогрессирует», — приводит слова Леброна The Athletic.

Напомним, в новом сезоне впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации в одной команде будут выступать отец и сын.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: