Единая лига представила календарь на новый сезон

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала календарь на предстоящий сезон. Участие в сезоне-2024/2024 примут 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). В общей сложности будет сыграно 264 матча.

Клубы, которые займут места с первого по шестое, примут участие в плей-офф турнира, а команды, которые после регулярного чемпионата будут на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где будут вести борьбу за оставшиеся две путёвки в плей-офф.

Сезон начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС. С календарём на следующий сезон можно ознакомиться на официальном сайте Единой лиги.