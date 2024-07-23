БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ: расписание сезона-2024/2025, даты, когда начало, первый матч открытия и старт, когда закончится сезон

Единая лига представила календарь на новый сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала календарь на предстоящий сезон. Участие в сезоне-2024/2024 примут 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). В общей сложности будет сыграно 264 матча.

Клубы, которые займут места с первого по шестое, примут участие в плей-офф турнира, а команды, которые после регулярного чемпионата будут на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где будут вести борьбу за оставшиеся две путёвки в плей-офф.

Сезон начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС. С календарём на следующий сезон можно ознакомиться на официальном сайте Единой лиги.

Сейчас читают:
28-летний американец Джейкинан Гант стал игроком «Нижнего Новгорода»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android