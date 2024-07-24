Новичок «Уралмаша» Котов сравнил уровень школьных лиг в России и США

Форвард «Уралмаша» Алекс-Сергей Котов сравнил опыт в школьных лигах России и США. Баскетболист начал свой путь в московской «Глории», но затем играл в Штатах за одну из самых известных школ — Montverde Academy.

«Достаточно тяжело сравнивать Россию и Америку, особенно на школьном уровне, потому что когда я туда приехал, то очень сильно удивился, насколько люди, которым по 17–18 лет, серьёзно относятся к баскетболу.

Безумная разница в тренировочном объёме: утренняя тренировка в 6:00, после этого ты идёшь в школу на уроки, в обеденный перерыв у тебя ещё одна бросковая тренировка, после этого ты возвращаешься в классы, и после окончания учебного дня у тебя полная тренировка с командой, а перед этим ты ещё должен в качалку сходить. И это ежедневное расписание. Наверное, игроков пять или шесть из того состава уже в НБА.

У нас был один из самых лучших тренеров Америки — Кевин Бойл, который войдёт в историю. Это безумно драгоценный опыт для меня, потому что я понял, насколько серьёзно юноши относятся к этой профессии, они хотят быть лучшими в мире, и это помогает создать благоприятную атмосферу для соперничества.

Именно поэтому командам, которые играли против нас, было очень тяжело. Я считаю, что это было одно из самых лучших решений, которые я принял в своей жизни, и я бы ни на что не променял тот путь, который прошёл», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью Алекса-Сергея Котова на «Чемпионате».