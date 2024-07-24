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Российский игрок «Уралмаша» Котов рассказал о своём общении с баскетболистами НБА

Российский игрок «Уралмаша» Котов рассказал о своём общении с баскетболистами НБА
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Форвард «Уралмаша» Алекс-Сергей Котов ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с игроками НБА Ар Джей Барреттом и Эндрю Нэмбардом. Котов играл с ними в школьной команде Montverde Academy.

«Они оба являются канадцами, поэтому у меня с ними завязалось отличное общение. Наш коллектив был очень сильно сплочён, что напрямую стало фактором успеха. Мы не проиграли ни одной игры в сезоне и стали чемпионами в Америке.

Мы до сих пор иногда списываемся в социальных сетях, поздравляем друг друга с индивидуальными достижениями.

Также у нас остался командный чат, в который мы скидываем воспоминания, делимся видео, обсуждаем что-то. Конечно не так часто, как раньше, но всё равно до сих пор поддерживаем общение», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью Алекса-Сергея Котова на «Чемпионате».
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