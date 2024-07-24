Алекс Котов рассказал о переговорах с «Уралмашем»

Форвард Алекс-Сергей Котов ответил на вопрос, как проходили переговоры с екатеринбургским «Уралмашем».

«Переговоры с «Уралмашем» у меня начались в начале апреля, даже ближе к середине апреля. Мой агент организовал несколько бесед с главным тренером Ростиславом Вергуном, которые прошли достаточно хорошо.

Мы провели откровенную беседу о моём пути — начиная от «Глории» и заканчивая последним сезоном в Campbell. Также мы затронули мои сильные и слабые стороны, поговорили о том, над чем мне нужно работать, что мне нужно будет делать больше на площадке. Конечно, затронули ожидания от меня как от игрока, мои обязанности.

Шанс начать свой профессиональный путь с лиги ВТБ предоставляется не всем, и я отношусь к этому максимально серьёзно. Начиная с мая я тренировался без отдыха, работая над своей физической формой, а также готовлю себя ментально к тому, что меня ждёт», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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