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Алекс Котов оценил перспективы «Уралмаша» в предстоящем сезоне Единой лиги

Алекс Котов оценил перспективы «Уралмаша» в предстоящем сезоне Единой лиги
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Форвард «Уралмаша» Алекс-Сергей Котов поделился мнением о перспективах клуба в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Цель команды — это как минимум выйти в плей-офф в предстоящем сезоне, но я думаю, что у этой команды более чем достаточно потенциала, чтобы отлично проявить себя в постсезоне и удивить всех. Не буду скрывать, что у руководства и от меня есть определённые ожидания, и я считаю, что моя личная цель — оправдать эти ожидания и показать всё, на что я способен.

Я пересматривал повторы игр «Уралмаша» с минувшего сезона, чтобы понять, какой стиль у команды, какое нападение, какая защита, скорости. Для меня это было необходимо, чтобы я мог правильно построить тренировочный процесс и работать именно над теми моментами, которые у меня будут в команде», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью Алекса-Сергея Котова на «Чемпионате».
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