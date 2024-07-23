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Керр высказался на тему возможной замены Дюранта в составе сборной США перед ОИ-2024

Керр высказался на тему возможной замены Дюранта в составе сборной США перед ОИ-2024
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Главный тренер сборной США Стив Керр признался, что команда не планирует убирать из заявки лёгкого форварда Кевина Дюранта в преддверии Олимпийских игр в Париже. Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из пяти товарищеских игр американской сборной.

«Мы не думаем о замене Кевина. Я ожидал, что он сыграет в товарищеских матчах, но не получилось. Дюрант один из самых опытных игроков. Поэтому мы надеемся, что он скоро вернётся. Думаю, он сразу же адаптируется», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

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Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе:

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