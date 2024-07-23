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Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Александр Савков

Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Александр Савков
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Испанский баскетбольный клуб «Баскония» решил отдать своего игрока Александра Савкова в аренду выступающему в третьем испанском дивизионе клубу «Клавихо». Об этом сообщает телеграмм-канал «Перехват».

19-летний россиянин – воспитанник «Басконии», он выступает за этот клуб с 2020 года. Для Александра это будет первая аренда в другую команду.

Александр Савков – брат Павла Савкова, также игрока «Басконии», и сын Алексея Савкова, бывшего профессионального баскетболиста, который играл за ЦСКА, «Химки», «Енисей» и московское «Динамо».

Ранее Савков-младший выступал за фарм-команду из Витории в четвёртой лиге Испании, где набирал в среднем 11,1 очка и 4,8 подбора за игру. В 22-м туре Савков набрал 40 очков и был признан MVP недели. В 2021 году Александр выступал за сборную России на Еврочелленджере U16. На том турнире он набирал в среднем 5,6 очка и 1,4 подбора.

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