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Стал известен новый клуб бывшего игрока «Пармы» Айзеи Риза

Стал известен новый клуб бывшего игрока «Пармы» Айзеи Риза
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Американский защитник Айзея Риз продолжит свою карьеру в турецком клубе «Меркезефенди». Об этом сообщает аккаунт клуба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Айзея Риз будет выступать за «Меркезефенди» в этом сезоне! Разыгрывающий, который творил чудеса в майке «Пармы» в Лиге ВТБ и впечатлял своей результативностью, будет выступать в нашем составе. Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении.

Айзея Риз провёл в «Парме» полтора сезона. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 14,5 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 5,7 передачи.

Риз вошёл в состав участников Матча звёзд лиги ВТБ 2024 года и в марте был выбран игроком месяца.

«Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги заняла пятое место в группе А. В плей-офф турнира пермский клуб уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинале.

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