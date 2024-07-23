Рашад Маккантс объяснил, почему Nike не хочет видеть Джейлена Брауна в составе сборной США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс объяснил, почему лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отсутствует в составе сборной США на Олимпиаду-2024.

«Джейлен Браун встал на сторону Кайри Ирвинга. Он выступил против того, чтобы Nike отказался от Кайри. Nike отказался от Кайри после поста, Джейлену Брауну это не понравилось, мне кажется, он в то время был президентом Ассоциации игроков. Он был обязан высказаться о том, что сделала Nike, и почему они это сделали, ему это не понравилось. В то время он носил Kobes, поэтому начал прикрывать эту марку.

Затем он получает свои $ 305 млн, берёт микрофон и говорит: «Я привожу Black Wall Street». Далее, в самый разгар отличного сезона, они выступают со всем этим маркетингом: «Он не продаётся. Он не то. Он не это». Они создали сюжет прямо перед разгаром плей-офф.

Затем он выходит и получает MVP Восточной конференции, затем — полный MVP. Они завоёвывают чемпионский титул. Но при этом он ни с adidas, ни с Nike, он как бы завис в воздухе, не представляет ни одну из этих компаний. И им это не нравится», — приводит слова Маккантса Fadeawayworld.

Компания Nike является спонсором сборной США, а у Джейлена Брауна не сложились хорошие отношения с брендом. Ранее форвард сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Кайри Ирвинга.