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Чет Холмгрен: тренировочный план Леброна мне не подойдёт

Чет Холмгрен: тренировочный план Леброна мне не подойдёт
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Тяжёлый форвард клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен рассказал об отличиях тренировочных планов звёзд НБА, взяв за пример фитнес-программу четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

Во время выступления Холмгрена на шоу Road Trippin' Ричард Джефферсон посоветовал 22-летнему игроку следовать тренировочному плану 39-летнего Джеймса. Бывший товарищ по команде форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» пояснил, что у Леброна очень плотный ежедневный график, включающий в себя несколько тренировок.

Однако игрок «Тандер» отверг эту идею и объяснил, почему идея Джефферсона нереалистична.

«У всех разное тело. Если бы я занялся скалолазанием до начала тренировочного лагеря, затем ещё вышел на площадку потренироваться, то весил бы 50-60 килограммов! Я очень быстро сбрасываю вес! У всех разное тело. Нужно думать, как извлечь максимум пользы из того, что дала тебе природа. План Леброна мне не подойдёт! А мой план не подойдёт Леброну», — сказал Холмгрен.

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