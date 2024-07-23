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Эргин Атаман подписал новый долгосрочный контракт с «Панатинаикосом»

Эргин Атаман подписал новый долгосрочный контракт с «Панатинаикосом»
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Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» продлил контракт с главным тренером Эргином Атаманом до 2027 года. Об этом на своей странице в социальных сетях объявил владелец афинского клуба Димитрис Яннакопулос.

«Я с огромным удовольствием сообщаю, что лучший тренер Европы, господин Эргин Атаман, согласился продолжать быть главным тренером «Панатинаикоса» на следующие три года», — написал Яннакопулос.

Вскоре после этого клуб официально объявил о продлении контракта с 58-летним турецким специалистом на три года.

Атаман присоединился к «Панатинаикосу» прошлым летом, его первоначальный контракт был рассчитан до 2025 года. В своём первом сезоне он преобразил состав и привёл ПАО к победе в Евролиге и титулу Греческой лиги.

До приезда в Афины Атаман тренировал «Анадолу Эфес» (Истанбул), с которым дважды подряд завоёвывал титулы чемпиона Евролиги в 2021 и 2022 годах.

Эргин Атаман также является главным тренером сборной Турции.

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