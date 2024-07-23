Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сербия объявила состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Сербии объявила окончательный состав из 12 человек на баскетбольный турнир Олимпиады-2024 в Париже.

В состав Сербии на олимпийский баскетбольный турнир в Париже 2024 года вошли Никола Йокич, Василие Мицич, Богдан Богданович, Никола Йович, Марко Гудурич, Ваня Маринкович, Огнен Добрич, Филип Петрушев, Никола Милутинов, Алекса Аврамович, Деян Давидовац и Урош Плавшич.

Главной звездой команды является игрок «Денвер Наггетс» и трёхкратный MVP НБА Никола Йокич. Помимо него, в НБА выступают ещё три игрока: Богдан Богданович, Василие Мицич и Никола Йович.

В последний момент из команды выпали Алексей Покушевски, Алекса Раданов, Душан Ристич и Огнен Ярамаз.

На баскетбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже сборная Сербии проведёт свой первый матч 28 июля со сборной США. Ранее эти команды провели товарищеский матч, в котором сборная США разгромила Сербию со счётом 105:79.