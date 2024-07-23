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Деннис Шрёдер выбран знаменосцем Германии на Олимпиаде в Париже

Деннис Шрёдер выбран знаменосцем Германии на Олимпиаде в Париже
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Чемпион мира 2023 года, разыгрывающий «Бруклин Нетс» и своей национальной команды, её капитан Деннис Шрёдер пронесёт немецкий флаг на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, вместе с ним флаг пронесёт дзюдоистка Анна-Мария Вагнер (бронзовый призёр ОИ-2020).

Деннис Шрёдер был признан MVP чемпионата мира ФИБА 2023 года. Он станет лишь вторым немецким знаменосцем без олимпийского опыта, первым таким немецким спортсменом был легенда НБА Дирк Новицки. Он же был первым немецким баскетболистом, который нёс флаг, это было на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Помимо Шрёдера, на церемонии открытия флаги своих государств понесут ещё два баскетболиста 5х5:

Яннис Адетокунбо для Греции;
Леброн Джеймс для США;
Деннис Шрёдер для Германии.

Еще три знаменосца будут представлять баскетбольную дисциплину 3х3:

Пшемыслав Замойски (Польша);
Наурис Миезис (Латвия);
Ворти де Йонг (Нидерланды).

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