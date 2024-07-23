«Я буду в Париже, так что навещу его». Крис Маллин — о заявлении Светислава Пешича

Крис Маллин, член «Команды мечты» США на Олимпийских играх 1992 года и пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, отреагировал на заявление главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича о том, что сборная США 2024 года сильнее и лучше, чем «Дрим-тим»-1992.

«Дрим-тим»-1992 считается многими величайшей баскетбольной командой. Собранная из таких легенд НБА, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Чарльз Баркли и других звёзд, команда доминировала на Олимпийских играх в Барселоне, завоевав золотую медаль со средним преимуществом в 43,8 очка за матч.

Но недавно Светислав Пешич заявил, что нынешняя сборная США 2024 года сильнее той команды. В состав американской команды на эти Игры вошли такие звёзды НБА, как Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Энтони Эдвардс и другие.

«Я был там с Германией, я помню, что никто не мог поверить, что такие игроки существуют. Но это был 1992 год, а сейчас 2024-й, и эта команда лучше», — сказал Пешич.

Крис Маллин довольно резко отреагировал на это заявление.

«Конечно, ему ведь нужно играть против этой команды! Кто это вообще сказал, в конце концов? Я найду его. Нам будет о чём поговорить.

Ему нужно проснуться, может быть, прыгнуть в Сербское море или сделать что-то ещё, чтобы немного разбудить свою задницу. Может быть, я его увижу. Я буду в Париже, так что навещу его. Я преподам ему небольшой урок истории.

Совершенно очевидно, кто на самом деле сильнее. Но пусть люди посудачат об этом. Вы и так знаете ответ на этот вопрос. Вы ведь знаете, да?» — приводит слова Маллина Sportskeeda.