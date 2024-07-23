Реджи Джексон подпишет контракт с «Сиксерс» — Войнаровски

Разыгрывающий защитник Реджи Джексон планирует присоединиться к «Филадельфии Сиксерс» после соглашения с «Шарлотт Хорнетс» о выкупе контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В конце июня «Денвер Наггетс» обменял Джексона в «Шарлотт Хорнетс», получив взамен три незащищённых пика во втором раунде, вдобавок разгрузив зарплатную ведомость.

В завершившемся сезоне НБА 34-летний Джексон набирал 10,2 очка, делал 1,9 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру. Его команда уступила во втором раунде плей-офф НБА «Миннесоте Тимбервулвз». Ветеран принял участие во всех 82 матчах, 23 раза выходил в стартовом составе вместо травмированного Джамала Маррея.

В 2023 году Джексон выиграл чемпионский титул в составе «Наггетс». Также за свою карьеру в НБА баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер».