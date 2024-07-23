Кеварриус Хэйс перешел из «Жальгириса» в БК «Париж»

27-летний американский центровой Кеварриус Хэйс подписал контракт с БК «Париж». Об этом официально объявил французский клуб, но подробности контракта на данный момент не сообщаются.

Предыдущие два сезона Хэйс провёл в каунасском «Жальгирисе», набирая в прошлом сезоне Евролиги в среднем 5,6 очка и четыре подбора при показателе эффективности 7,4. Его статистика в литовской лиге (LKL) была лучше — 6,2 очка и 4,5 подбора при показателе эффективности 9,5.

Это будет третий клуб в карьере Хэйза в Евролиге. Ранее в сезоне-2020/2021 он выступал за французский «Асвел» из Виллербана.

Ранее сообщалось, что 13 клубов-акционеров продлили соглашение с Евролигой до 2040 года. Среди них «Анадолу Эфес», «Баскония», «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби» Тель-Авив, «Олимпия Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» Мадрид, АСВЕЛ, «Бавария», «Жальгирис» и ЦСКА.