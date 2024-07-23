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Корстин объяснила, почему новый чемпионат Единой лиги откроется встречей ЦСКА — УНИКС

Корстин объяснила, почему новый чемпионат Единой лиги откроется встречей ЦСКА — УНИКС
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Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин объяснила, почему регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 откроется встречей двух финалистов прошлого розыгрыша турнира — ЦСКА и УНИКСа. Матч открытия пройдёт 21 сентября в Москве.

«Прежде всего, хочу напомнить, что перед стартом сезона пройдёт Суперкубок Единой лиги, где сыграют ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив‑Кубань» и зарубежные команды «Црвена Звезда» и «Бешикташ».

Регулярный сезон мы открываем встречей двух финалистов, чтобы напомнить, как это было в прошлом сезоне, и сделать старт чемпионата максимально ярким. Матч ЦСКА — УНИКС — это всегда интересно, и это уже зарекомендовавшая себя афиша. Это интересно для болельщиков и телевидения», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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