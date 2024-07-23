Гендиректор Единой лиги Корстин прокомментировала изменения формата календаря турнира

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала изменения формата календаря турнира на сезон-2024/2025.

«Впервые мы играем чемпионат в четыре круга, всего в нём будут 264 игры. За это время каждая команда сыграет с каждой по два матча дома и по два — на выезде. Получается, что матчи Единой лиги можно будет смотреть практически каждый день. Такое количество встреч позволит клубам делать ротацию и дать возможность проявить себя молодым игрокам.

После регулярного сезона команды, занявшие с первого по шестое место, сразу же попадают в плей‑офф, участники чемпионата, занявшие по его итогам места с седьмого по 10-е, поборются в плей‑ин.

Четвертьфиналы играем до трёх побед, полуфиналы и финал — до четырёх. Тут без изменений», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Регулярный сезон начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.