Тон Мейкер объявил, что не выступит в составе Южного Судана на Олимпиаде в Париже

Бывший игрок сборной Австралии Тон Мейкер объявил, что не сможет выступить в составе сборной Южного Судана на Олимпиаде 2024 года в Париже из-за задержки разрешения от ФИБА.

«Печальный день. Я начал этот процесс 5 апреля, и, к сожалению, моё обращение о переходе в сборную Южного Судана дошло до ФИБА слишком поздно. Апелляция не отзывается, но шансов на эти Олимпийские игры для меня уже нет. Я разочарован, но моей целью остаётся участие в будущих соревнованиях. Удачи, Южный Судан, моё сердце с вами», — написал Мейкер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Уроженец Южного Судана Мейкер стремился играть за сборную своей родины, и Баскетбольная ассоциация Австралии не возражала против его решения. Однако для этого требовалось разрешение от ФИБА. Согласно статье 3-22 Внутренних правил ФИБА, переход из одной страны в другую может быть разрешён, если это «в интересах развития баскетбола» в новой стране.

ФИБА установила особые критерии для игроков, желающих сменить спортивное гражданство. Чтобы иметь это право, игрок должен:

— иметь действующий паспорт новой страны;

— не представлять никакую другую национальную команду на высшем уровне в официальных соревнованиях ФИБА (например, чемпионат мира по баскетболу или Олимпийские игры) в течение как минимум трёх лет с момента последнего выступления за предыдущую сборную;

— получить одобрение ФИБА и национальной федерации баскетбола новой страны.

27-летний Мейкер никогда не представлял сборную Австралии на чемпионате мира или на Олимпиаде. Он дважды выступал за «Бумерс» в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по баскетболу — 2019, сыграл шесть встреч в азиатских отборочных матчах чемпионата Азии — 2022 и принял участие в трёх матчах азиатского отбора чемпионата мира — 2023.

Мейкер провёл 263 матча в НБА в составе команд «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс». Сейчас он играет за клуб «Аль-Рияди» Бейрут.