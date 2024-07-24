Рокас Йокубайтис покинул «Барселону»

Баскетбольный клуб «Барселона» официально объявил о том, что достиг соглашения с Рокасом Йокубайтисом о расторжении контракта.

23-летний литовский разыгрывающий стал свободным агентом и может подписать контракт с любой командой.

Йокубайтис перешел в «Барселону» из «Жальгириса» перед сезоном-2021/2022. В то время им всерьёз интересовался московский ЦСКА. Рокас должен был принять участие в драфте-2021 НБА, но в итоге перешел в «Барселону», где провёл три сезона, за которые в составе «Блауграны» сыграл 244 матча, из них 112 в Евролиге.

Контракт литовца действовал до конца сезона-2024/2025. За время выступления за «Барселону» Йокубайтис выиграл чемпионат Испании (2023), Кубок Испании (2022) и два титула чемпиона Каталонии (2022 и 2023).

По данным BasketNews, Йокубайтис вероятнее всего перейдёт в «Маккаби» Тель-Авив.