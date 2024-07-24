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«Так считает Энтони Эдвардс». Эксперт назвал лучшего игрока в сборной США

«Так считает Энтони Эдвардс». Эксперт назвал лучшего игрока в сборной США
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Спортивный обозреватель и эксперт Ник Райт высказался о роли лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в сборной США.

«Леброн — лучший игрок олимпийской сборной. Знаете, кто не считает, что Стеф Карри лучше Леброна? Сам Стеф Карри. Знаете, кто считает, что лучшим игроком в этой команде является Леброн Джеймс? Энтони Эдвардс», — сказал Райт в эфире What’s Wright? with Nick Wright.

Напомним, сборная США сыграет на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Американцы попали в группу C, где сыграют с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

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