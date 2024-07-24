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Кубок России по баскетболу: участники сезона-2024/2025, кто из Единой лиги ВТБ участвует, расписание турнира, любители

РФБ назвала состав участников Кубка России — 2024/2025
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Состоялась жеребьёвка XXIV розыгрыша Кубка России среди мужских команд. Её результатами поделилась пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). В общей сложности в турнире выступят 37 участников. 16 из них стартуют с группового этапа, который состоится в рамках четырёх групп. В нем сыграют представители Высшей лиги, молодёжные команды клубов Единой лиги ВТБ и две любительские команды. Матчи пройдут 18–20 сентября.

В группе А выступят «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Южный слон» (Ставрополь), «Автодор»-2 (Саратов) и БК «Московский» (Москва), в группе Б – «ЦСП-Химки» (Московская область), «Десна» (Брянск), «Самара»-2 (Самара) и «Аврора» (Санкт-Петербург), в группе В – «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Динамо» (Уфа), «Крылатые Барсы» (Казань) и УНИКС-2 (Казань), в группе Г – «Нефтехимик» (Тобольск), «ТСК-Урал-УрГУПС» (Екатеринбург), «ПАРМА-М» (Пермский край) и «Енисей»-2 (Красноярский край).

В «Финале четырех» третьего розыгрыша Кубка С.Н. Тараканова сыграют только победители групп. Матчи пройдут 26–27 сентября. Обладатель Кубка С.Н. Тараканова выходит в 1/32 финала мужского Кубка России – 2024/2025. На этой стадии он встретится с магнитогорским «Металлургом». В другой паре сыграют «Динамо» (Грозный) и «Русичи» (Курск). Обе игры состоятся 2 октября.

Начиная с 1/16 финала, до «Финала четырёх» серии будут проходить по схеме «1+1». А на стадии четвертьфинала (8 и 22 января) к борьбе присоединятся четыре клуба Единой лиги ВТБ – «Уралмаш» (Екатеринбург), МБА-МАИ (Москва), «Пари НН» (Нижний Новгород) и «Парма» (Пермский край). «Финал четырёх» соревнований будет сыгран 14–16 марта 2025 года. Место его проведения на данный момент не определено. Больше подробностей турнира можно узнать на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

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