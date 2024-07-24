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14 командам НБА предъявили иски за использование музыки, защищённой авторским правом

14 командам НБА предъявили иски за использование музыки, защищённой авторским правом
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14 командам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) предъявлены иски за использование музыки, защищённой авторским правом. Об этом информирует Billboard.

Клубы обвиняют в том, что они использовали музыку в своих социальных сетях без получения соответствующего разрешения у правообладателей. На большинстве платформ есть каталог песен, которые могут воспроизводить без каких-либо штрафов, но это не распространяется на бренды, использующие музыку в рекламных видеороликах.

По данным источника, в список команд, которым был предъявлен иск, вошли «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс».

Сообщается, что клубам, которые признают виновными, придётся заплатить до $ 150 тыс. за каждое нарушение.

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