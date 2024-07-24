Чонси Биллапс назвал условие, при котором карьера Леброна в НБА могла бы быть другой

Экс-игрок НБА, а ныне главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс высказал мнение, что его бывшая команда «Детройт Пистонс» могла бы добиться значительных успехов, если бы она выбрала Кармело Энтони на драфте НБА 2003 года.

«Мы уже начинали праздновать. Если бы в команду перешёл Энтони, это было бы идеально. Многие часто спрашивают: «Выходил бы он в стартовой пятёрке?» Но большинство забывает, что на момент драфта у нас не было Рашида Уоллеса. Мы получили его перед дедлайном обменов, так что Мело должен бы был начинать матчи в старте. Мы до сих пор вспоминаем об этом. Мы до сих пор не знаем, что произошло. Да, это просто безумие. Мы бы выиграли как минимум три чемпионата. Я повторяю это всё время. Я говорю им: «Леброну пришлось бы покинуть «Кливленд» намного раньше, потому что они никогда бы нас не победили», — сказал Биллапс в эфире 7PMinBrooklyn.

Напомним, Леброн Джеймс был выбран под первым номером на драфте НБА – 2003. «Детройт» выбрал Дарко Миличича под вторым номером, Кармело Энтони достался «Денвер Наггетс» под третьим.

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