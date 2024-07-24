Пол Джордж: когда играл в «Лос-Анджелес Клипперс», ощущения, что был в команде Б

Лёгкий форвард и новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж поделился мнением о своём пребывании в «Лос-Анджелес Клипперс». Джордж выступал за эту команду с 2019 по 2024 год, после чего перешёл в «Филадельфию».

«Когда я приезжал в Лос-Анджелес, мне говорили: «Чувак, тебе следовало бы играть в «Лейкерс». Только это я и слышал. Это не было похоже на «Эй, добро пожаловать в «Клипперс». «Мы рады, что ты здесь, в Лос-Анджелесе, но тебе следовало бы играть за «Лейкерс». Такое ощущение, что я был в команде Б. Именно такие у меня были ощущения», — сказал Джордж в своём подкасте.

Ранее на тему перехода Джорджа в «Филадельфию» высказался владелец «Клипперс» Стив Баллмер.

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