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«Самара» объявила о переходе двоюродного брата чемпиона НБА

«Самара» объявила о переходе двоюродного брата чемпиона НБА
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28-летний лёгкий форвард Ронни Харрелл подписал контракт с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон.

В сезоне-2023/2024 американский новичок «Самары» выступал в составе «Ариса». В 29 матчах чемпионата Греции Ронни в среднем набирал 8,8 очка, совершал 5,5 подбора, отдавал 2,2 передачи и делал 2 перехвата. В 19 матчах Еврокубка он демонстрировал следующие статистические показатели – 9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата в среднем за игру.

Харрелл — кузен чемпиона НБА в составе «Детройт Пистонс» Чонси Биллапса, который в настоящий момент является главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Я выбрал «Самару», потому что играть в таком серьёзном турнире, как Единая лига ВТБ, — это шаг вперёд в моей карьере. Я буду очень рад приехать в Самару, начать работу и познакомиться со всеми», — сказал Харрелл.

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