Владелец клуба НБА «Финикс» высказался на тему возвращения хоккейной команды в Аризону

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия признался, что хотел бы вернуть хоккейную команду в штат Аризона (США). Ранее в Аризоне играла команда НХЛ «Аризона Койотс», однако в этом году франшиза передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

«Если я смогу помочь вернуть хоккей, то изучу эту возможность. Меня определённо интересует этот вопрос. В этом городе четыре вида спорта. Бейсбол, американский футбол, баскетбол и хоккей. Так что я разочарован, что у нас нет хоккейной команды. Однажды мы попытаемся это исправить. Надеюсь, мы сможем вернуть хоккей», — приводит слова Ишбии Sportico.

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