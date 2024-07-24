Американской баскетболистке вынесли предупреждение за применение средства от прыщей

Американское антидопинговое агентство (USADA) вынесло публичное предупреждение баскетболистке из США Налиссе Смит за использование препарата от прыщей. Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что Смит применяла лекарства от прыщей спиронолактон, не получив при этом разрешение на терапевтическое применение данного препарата. Девушка применила лекарство под наблюдением врача.

Так как положительная проба баскетболистки была взята во внесоревновательный период, Налисса дисквалифицирована не будет. Впоследствии ей дали разрешение на терапевтическое использование этого препарата.

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