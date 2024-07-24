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Анзулович высказался о сильных сторонах американского новичка «Самары» Ронни Харрелла

Анзулович высказался о сильных сторонах американского новичка «Самары» Ронни Харрелла
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу подписания контракта с 28-летним лёгким форвардом из США Ронни Харреллом. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на один сезон.

«Это разносторонний игрок, обладающий многими навыками, которые будут полезны команде. Он зарекомендовал себя как трудоголик, как игрок, знающий и умеющий выступать на высоком уровне. Я надеюсь, он сделает нашу команду лучше. И станет одним из тех игроков, которые поведут «Самару» вперёд», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.

«Самара» в минувшем сезоне Единой лиги дошла до 1/4 финала, где встречалась с казанским УНИКСом, уступив в серии со счётом 0-3.

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